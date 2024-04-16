الحزب القومي: على مجلس النواب اتخاذ قرار تأجيل الانتخابات البلدية حتى موعد آخر يضمن المزيد من الاستقرار

اشار الحزب السوري القومي الإجتماعي في بيان، الى انه "تبعًا لتطورّات الحرب وعدم جواز فصل جزء من لبنان عن باقي مناطقه، واحترامًا لأهالي المدن والبلدات الجنوبية، يرى الحزب السوري القومي الإجتماعي أن اجراء استحقاق الانتخابات البلدية والإختيارية في مثل هكذا توقيت هو أمر قد لا يصيب الأهداف المرجوّة منها انمائيًا واداريًا وخدماتيًا".

ولفت البيان، الى انه "اذ يفضّل الحزب اجراء الاستحقاقات الأساسية، والإنتخابات البلدية والإختيارية منها، بسلطة مكتملة وبوجود رئيس للجمهورية، يتوجّه إلى المجلس النيابي متمنيًا على هيئته العامة اتخاذ قرار التأجيل بناءً على الأسباب الموجبة هذه، حتى موعد آخر يضمن المزيد من الاستقرار أمنيًا وسياسيًا".