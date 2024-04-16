سيول عنيفة بالإمارات وعمان.. الفيضانات تغرق دول الخليج وتخلف ضحايا (صور وفيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

شهدت العديد من بلدان الخليج العربي سيول و فيضانات غزيرة الثلاثاء، تسببت في سقوط ضحايا تحديدا في سلطنة عمان والتي أعلنت وفاة نحو 18 شخصًا بينهم أطفال، إضافة إلى الانهيارات الأرضية، ما دفع بعض الدول إلى تعليق الدراسة والعمل في المكاتب وإقرارها عن بُعد.

البداية كانت مع دولة الإمارات والتي أعلنت استمرار تعليق العمل في المدارس، واعتماد نظام الدراسة عن بُعد، يوم الأربعاء.

كما أعلن مطار دبي الدولي، إنه سيقوم مؤقتاً بتحويل الرحلات القادمة المقرر وصولها مساء الثلاثاء، حتى تتحسن الظروف الجوية السيئة، مشيراً إلى أن الرحلات المغادرة مستمرة كالمعتاد.



وكان مطار دبي قد أوقف حركة الملاحة الجوية لفترة وجيزة استمرت 25 دقيقة بسبب العاصفة القوية التي تتعرض لها المدينة، محذرا من فيضانات كبيرة على الطرق المؤدية إليه، مضيفاً أن التوقعات تشير إلى استمرار حالة الطقس غير المستقرة حتى صباح الأربعاء.

وقال المطار في بيان إن إدارة المطار تعمل "بشكل وثيق مع فرق الاستجابة وشركاء الخدمة لاستعادة العمليات الطبيعية والحد من أي تأخير محتمل".

وفي سلطنة عمان، أعلن قطاع البحث والإنقاذ، الثلاثاء، ارتفاع عدد ضحايا المنخفض الجوي الذي يضرب البلاد إلى 18 ضحية، مشيراً إلى أن البحث لا يزال جارياً عن شخصين مفقودين.

ونقلت وكالة الأنباء العمانية، عن قطاع البحث والإنقاذ قوله، إنه تم العثور على جثمان طفل رضيع في منطقة الشريخة بولاية المضيبي.

وكانت سلطنة عمان قد أعلنت، الإثنين، تعليق العمل بالمدارس والتحول للدراسة عن بُعد بجميع المحافظات باستثناء ظفار والوسطى الثلاثاء، بسبب المنخفض الجوي.

وأشارت اللجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة في بيان إلى أن هذا القرار جاء في ضوء "استمرار تأثر مختلف محافظات سلطنة عمان بمنخفض المطير".

وفي البحرين، أفادت الوكالة الرسمية بأن الإدارة العامة للدفاع المدني استجابت لبلاغات متعلقة بسقوط أشجار وأعمدة إنارة ومظلات وحدوث ماس كهربائي بسبب الحالة الجوية، كما تم استخدام المضخات في سحب مياه الأمطار، التي أغلقت بعض الطرقات.

وشهدت قطر أيضاً تهاطلاً للأمطار خلال الساعات الماضية، فيما حذرت الأرصاد الجوية من أمطار رعدية ورياح قوية على الساحل، وفي البحر، مساء الثلاثاء إلى الأربعاء.

وفي تعليقه على المنخفض الجوي الذي تشهده المنطقة، قال خبير الأرصاد الجوية بهيئة الطيران المدني في سلطنة عُمان، يونس حسين الشيزاوي، إن المنخفض الذي تشهده السلطنة والإمارات ناجم عن سحب ركامية رعدية على سواحل الخليج العربي تتحرك من الغرب إلى الشرق منذ السبت الماضي، ما تسبب في هطول أمطار غزيرة.

وأضاف الشيزاوي لوكالة أنباء العالم العربي (AWP)، أن المنخفض يتألف من موجات متقطعة، وأنه يتحرك من الإمارات باتجاه السلطنة.

وأوضح أنه "مر من مساء السبت، على شكل موجات، وكان التأثير متقطعاً نوعاً ما، ولكن أكثر وقت كان من مساء يوم الأحد إلى مساء الثلاثاء (على الأرجح). حالياً هناك سحب ركامية رعدية على طول ساحل الخليج العربي المطل على الإمارات، وهي باتجاهها نحو مناطق سلطنة عمان، نحو محافظتي البريمي ومسندم، ومن ثم قد تليها محافظة شمال الباطنة".