بلدية مغدوشة ذكّرت القاطنين السوريين بوجوب التقيد بالقرارات والتعاميم الصادرة عن وزارة الداخلية

أعلنت بلدية مغدوشة في بيان، انها "تذكر القاطنين السوريين في البلدة بوجوب التقيد بكل القرارات والتعاميم الصادرة عن وزارة الداخلية اللبنانية، وبكل ما يصدر عن بلدية مغدوشة".
وشددت على ضرورة التقيد الكامل بعدم التجول بين الساعة التاسعة مساء والسادسة صباحا. وفي حال الضرورة القصوى يجب الحصول على إذن تجول من شرطة البلدية.
وأكدت على عدم ايواء والمبيت للسوريين الوافدين من خارج البلدة والالتزام الكلي بالقوانين المرعية الاجراء.
هذا، ويكلف جهاز الشرطة بالسهر على تطبيق القرارات وقمع المخالفات التي ستعرض مرتكبيها للملاحقة القانونية، وفق بيان البلدية.
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