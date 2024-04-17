منظمة حقوقية: مقتل 25 مدنيا وإصابة 100 آخرين في اشتباكات بين الجيش و"الدعم السريع" في دارفور

أعلنت منظمة "محامو الطوارئ" الحقوقية السودانية مقتل 25 مدنيا وإصابة 100 آخرين باشتباكات بين الجيش السوداني وقوات "الدعم السريع"، في الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور.

أضافت : "إن 25 قتيلا و100 جريح سقطوا في الاشتباكات بين الجيش والدعم السريع في الأحياء الغربية لمدينة الفاشر في اليومين الماضيين".

من جهته، أكد مصدر طبي في مستشفى الفاشر الجنوبي لوكالة "فرانس برس" :"إن عشرات الإصابات من المدنيين وصلت إلى المستشفى بسبب اشتباكات يوم الثلثاء ونعاني نقصا في الدم والكوادر".

وأفاد شهود عيان لـ"فرانس برس" بأن "الاشتباكات دفعت بمئات النازحين إلى الفرار من مخيم أبوشوك إلى مدينة الفاشر القريبة منه بعد ما وصلت المعارك إلى قلب المخيم".