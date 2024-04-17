قائد القوات الجوية بالجيش الإيراني: مستعدون للمواجهة على كل المستويات وأي خطأ من الأعداء سيواجه بهجوم واسع

أكد قائد القوات الجوية بالجيش الإيراني، العميد طيار حميد واحدي "استعداد ايران للمواجهة على كل المستويات وأي خطأ من الأعداء سيواجه بهجوم واسع"، مشيرا الى ان "إذا ارتكبت إسرائيل أي خطأ استراتيجي فستتلقى ضربة قوية".

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