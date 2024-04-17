افاد مراسل "النشرة"، في النبطية بأن "مراقبي وزارة الإقتصاد والتجارة مصلحة حماية المستهلك في محافظة النبطية، قاموا بجولات تفتيشية على السوبر ماركات ومحال اللحوم والخضار والفاكهة والألبان والأجبان بمتابعة من رئيس المصلحة محمد بيطار في نطاق البلدات التالية، الدوير والشرقية وتول ورومين وصربا وبلدة عين قنيا قضاء حاصبيا، وقد سطر محضر ضبط بحق صاحب سوبر ماركت في بلدة تول لعدم الإعلان عن الأسعار على البضاعة المعروضة على الرفوف، وقد تم رصرصة وكيل صهريج محروقات في شركة هوديكو الزهراني".

كانت هذه تفاصيل خبر "النشرة": مراقبو الاقتصاد سطروا محضر ضبط بحق صاحب سوبر ماركت في بلدة تول لعدم الإعلان عن الأسعار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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