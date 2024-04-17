"حزب الله": استهدفنا ثكنة زبدين بصواريخ فلق والتجهيزات التجسسية في موقع الرمثا

أعلن "حزب الله"، في بيان، أنّه "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 3:40 من بعد ظهر يوم الأربعاء 17-4-2024، ثكنة زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بصواريخ فلق وأصابوها إصابة مباشرة".

هذا، وأعلن أنّه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 3:50 من بعد ظهر يوم الأربعاء 17-4-2024، التجهيزات التجسسية في موقع الرمثا في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة المناسبة، وأصابوها إصابة مباشرة".