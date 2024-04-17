"حزب الله": استهدفنا ثكنة زبدين بصواريخ فلق والتجهيزات التجسسية في موقع الرمثا

أعلن "حزب الله"، في بيان، أنّه "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 3:40 من بعد ظهر يوم الأربعاء 17-4-2024، ثكنة زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بصواريخ فلق وأصابوها إصابة مباشرة".
هذا، وأعلن أنّه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 3:50 من بعد ظهر يوم الأربعاء 17-4-2024، التجهيزات التجسسية في موقع الرمثا في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة المناسبة، وأصابوها إصابة مباشرة".
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