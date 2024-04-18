دبلوماسي فلسطيني: نرحب بدعوة روسيا فرض عقوبات على إسرائيل

ياسر رشاد - القاهرة - أكدت تقارير نشرتها وكالة سبوتنيك أن روسيا تدعو لفرض عقوبات على إسرائيل والولايات المتحدة تلوح بالفيتو ضد العضوية الكاملة لفلسطين في الأمم المتحدة، زيلينسكي يعترف بتقدم القوات الروسية ويطالب الغرب بمزيد من الأسلحة.

أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، أنه يجب على مجلس الأمن أن ينظر بشكل عاجل في مسألة فرض عقوبات على إسرائيل. فيما ذكرت وسائل إعلام أمريكية أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس رفض طلبا أمريكيا بتأجيل التصويت على عضوية بلاده في الأمم المتحدة.

حول هذا الموضوع، قال مدير الدائرة السياسية وممثل "منظمة التحرير الفلسطينية" في دمشق سعادة السفير أنور عبد الهادي:

"من المهم جدا دعوة روسيا لفرض عقوبات على إسرائيل ونتمنى أن يحدث ذلك لأنه سيردع إسرائيل، ونتائج التصويت على العضوية الدائمة لفلسطين في الأمم المتحدة متوقف على مصداقية ما يسمى العالم الغربي، ونحن قدمنا هذا الطلب لكي نكشف ونمتحن المواقف الحقيقية لهذه الدول إذا كانت صادقة في طرحها أم كانت مجرد كلام لتهدئتنا بشكل أو بآخ،ر وهذا امتحان لهم ولكن نحن بكل صراحة لسنا متفائلين لأنه للأسف فإن الولايات المتحدة الأمريكية، وكل الذين يتبعونها عودونا على الكذب والنفاق وليس لديهم مصداقية".

خبير: بانهيار الجيش الأوكراني ستبدأ الحرب الأهلية وستكون روسيا هي الأمل الوحيد

اعترف فلاديمير زيلينسكي في رسالة إلى زعماء الاتحاد الأوروبي بتقدم القوات الروسية، مطالبا الغرب "بكل شيء لحماية الجبهة"، بما في ذلك القذائف، والمعدات، والطائرات دون طيار. بالإضافة إلى ذلك، انتقد زيلينسكي دول الاتحاد الأوروبي بسبب التأخير في تسليم قذائف المدفعية التي وعد بها الاتحاد الأوروبي إلى أوكرانيا.

وصرح الباحث في الشؤون السياسية الروسية الأوروبية مدير مركز "جي إس إم" للدراسات الدكتور آصف ملحم:

"أوكرانيا لن تتحمل كل هذه الحرب والغرب غير قادر على تقديم كمية كبيرة من السلاح ولا سيما أن روسيا تعرف جيدا كل الطرق المؤدية إلى أوكرانيا وقادرة على قصف كل الأسلحة قبل وصولها إلى الجبهات، إن من أحد السيناريوهات التي أرجحها هي أنه إذا حدث انهيار في الجيش الأوكراني ستُفقد السيطرة على البلاد ليكون ذلك بداية للحرب الأهلية في أوكرانيا، وبعد ذلك لن تتمكن أي دولة في العالم من حل مشكلة أوكرانيا إلا روسيا لأنها الأقرب لأوكرانيا تاريخيا وجغرافيا وثقافيا".