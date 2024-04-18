شكرا لقرائتكم خبر عن 6 طلبات إحاطة و5 اتفاقيات للبحث عن البترول أمام "طاقة النواب" الأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة المهندس طلعت السويدي، ستة اجتماعات علي مدار الأسبوع الجاري لمناقشة 5 مشروعات قوانين للبحث عن البترول والغاز بمختلف إنحاء الجمهورية، فضلا عن 6 طلبات إحاطة موجهة لوزير الكهرباء والطاقة المتجددة.

وخصصت اللجنة إجتماعاتها الاثنين القادم، لنظر طلبات الإحاطة المقدمة من النائب محمد الصمودي بشأن عدم توصيل التيار الكهربائي لعدد 78 تجمع سكني ذات كثافة سكانية مرتفعة بمركز مطوبس، وكذا تحويل الخطوط الهوائية إلى كابلات أرضية بمركز مطوبس، فضلا قيام قطاع كهرباء كفر الشيخ بتقسيم مركز مطوبس بمحافظة كفر الشيخ إلى قسمين قبلي وبحرى، وقيام قطاع كهرباء كفر الشيخ بوضع محولات وكابلات أرضية على شارب جسور الترع بمركز مطوبس محافظة كفر الشيخ.

يأتي ذلك إلي جانب مناقشة طلب النائب هالة أبو السعد بشأن نقل أبراج الضغط العالي المغذية لمحطة محولات كفر الشيخ أو تحويلها إلى خطوط أرضية حيث أنها تمتد فوق الكتلة السكنية بمنطقة القنطرة البيضاء بمحافظة كفر الشيخ، والنائب محمود العزب بشأن عدم إنارة الطرق الرئيسية بين قرى مدينة ميت غمر ميت محسن - كفر بهيدة - بهيدة دماص - كوم النور - البوها - أتميدة - ميت الفرماوي - كفر داود - كفور البهايتة - كفر بربرى سليمان - كفر إبراهيم بمحافظة الدقهلية.

أما يوم الثلاثاء تنظر اللجنة مشروعات القوانين بتفويض وزير البترول للتعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أباتشى خالدة كوربوريشن ال دي سي وشركة ثروة للبترول لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 148 لسنة 2004 المعدل بالقانون رقم 144 لسنة 2009 ، والقانون رقم 22 السنة 2014 للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة سيوة بالصحراء الغربية (ج.م.ع)، وفي التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أي بي آر ترانس أويل كوربوريشن لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 155 لسنة 1963 المعدل بالقانون رقم 172 لسنة 2005 للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة يدما العلمين بالصحراء الغربية (ج.م.ع).

بالاضافة إلي مشروعات الترخيص لوزير البترول في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة إتش بي إس انترناشيونال إيجيبت ليمتد لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 213 لسنة 2014 للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة جنوب غرب العلمينبالصحراء الغربية (ج.م.ع)، والتعاقد مع الهيئة المصرية العامة، وشركة نورث بتروليوم انترناشيونال كومباني إس إيه لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 9 لسنة 2007 للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شرق غزالات بالصحراء الغربية، في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة دانا غاز إيجيبت ليمتد للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة نيو المنزلة بدلتا النيل (ج.م.ع).