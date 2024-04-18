مديرة صندوق النقد قلقة من الوضع "المروع" باليمن والسودان: الأردن ومصر يظهران صمودًا ملحوظًا

أعربت مديرة ​صندوق النقد الدولي​ ​كريستالينا جورجييفا​، عن قلقها بشأن الوضع "المروع" في ​اليمن​ و​السودان​.

وأشارت خلال مؤتمر صحافي، إلى أنّه "عندما تكون هناك حروب تجتذب كلّ الاهتمام كما في أوكرانيا أو ​غزة​، فإنّها تطغى على المعاناة والصّعوبات الّتي تظهر في أماكن أخرى، ولكن تأكّدوا أنّه بالنّسبة للصّندوق، فإنّ جميع أعضائنا لهم الحقّ في دعمنا واهتمامنا؛ بغضّ النّظر عن مدى صعوبة الظّروف".

وأشادت جورجييفا بـ"صمود" الشّرق الأدنى والشرق الأوسط، لافتةً إلى أنّ "​الأردن​ يُظهر صمودًا ملحوظًا، وكذلك ​مصر​"، على الرّغم من انخفاض حركة المرور عبر قناة السويس، وهي مصدر مهمّ للعملة الأجنبيّة للبلاد، علمًا "أنّنا خفّضنا توقّعاتنا بنسبة 0,7 نقطة مئويّة"، للمنطقة بأكملها.

وأشادت أيضًا بـ"انخفاض" التضخم في ​الأرجنتين​ "بسرعة تتخطّى قليلًا ما توقّعناه". وعلى نطاق أوسع، أشادت بالوضع المالي في أغلبيّة بلدان أميركا اللاتينية الّتي "نظّمت سياساتها بسرعة، ما سمح لها بخفض التّضخّم بسرعة أكبر مقارنةً بغيرها".

وكان قد نشر صندوق النّقد الدّولي الثّلثاء الماضي، تحديثًا لتقريره السّنوي بشأن وضع الاقتصاد العالمي، وتوقّع نموًّا بنسبة 3,2 بالمئة لهذا العام، بارتفاع طفيف مقارنةً بتقديراته السّابقة.