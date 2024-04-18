قعدة كيف وجثة عارية في مصرف بالدقهلية.. ما القصة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية - رامي محمود:

تمكَّن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة ميت غمر بمحافظة الدقهلية من كشف غموض العثور على جثة لسيدة مجهولة الهوية، ترتدي ملابسها الداخلية ومغطاة بملابسها داخل بطانية، بمصرف أمام قرية كفر الشيخ هلال في شهر مارس الماضي، حيث تبيَّن أن شابين تخلصا من جثمانها بعد وفاتها، خوفًا من كشف هويتهما، وأنها كانت ترافقهما في جلسة تعاطي مواد مخدرة.

تلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، بوصول بلاغ من مأمور مركز شرطة ميت غمر، يفيد بالعثور على جثة لسيدة مجهولة بمياه المصرف أمام القرية. قام ضباط وحدة مباحث مركز ميت غمر بانتشال الجثمان وفحصه، وتبين أن السيدة في العقد الرابع من العمر ولا توجد إصابات ظاهرية عليها.

تم نقل الجثمان إلى مستشفى ميت غمر العام لتشريحه وفحصه، وتمكن ضباط المباحث من تحديد هويتها. تبيَّن أن السيدة تُدعى "إسراء.أ.م.أ.ب"، تبلغ من العمر 31 عامًا ومقيمة في قسم المرج بمحافظة القاهرة.

خلال التحقيقات، اعترف شابان يقيمان في قرية كفر الشيخ هلال بعد ضبطهما بالضلوع في التخلص من الجثة بعد وفاتها، حيث قاما بإلقائها بالمصرف خوفًا من الافتضاح، بعد أن توفيت السيدة نتيجة تناول جرعة زائدة من المواد المخدرة أثناء تواجدها معهما.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات اللازمة.