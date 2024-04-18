وزير العمل بحث وانطوان حبيب في زيادة قيمة شهادة الايداع وحركة "حماة الديار" قدمت له أيقونة السيد المسيح

استقبل وزير العمل في حكومة تصريف الاعمال مصطفى بيرم في مكتبه في الوزارة رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمصرف الإسكان أنطوان حبيب يرافقه وفد من المصرف، واطّلع منه على الخطط والجهود التي يقوم بها لدعم اللبنانيين ذوي الدخل المحدود والمتوسط. .

وتم الاتفاق على توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة العمل ومصرف الاسكان، والعمل على زيادة قيمة شهادة الايداع لدى المصرف، لما لذلك من انعكاسات مهمة على تسيير أمور المواطنين اللبنانيين على مستوى القروض المدعومة في الإسكان والترميم.

وأثنى بيرم على نشاط مصرف الإسكان وجهوده المبذولة "بما يصبّ في مساندة اللبنانيين في هذه الظروف الصعبة التي تمرّ بها البلاد".

واستقبل بيرم وفداً من حركة "حماة الديار" برئاسة رالف شمالي ، وتم البحث في الأوضاع العامة في لبنان وما يجري في فلسطين المحتلة لجهة الاعتداءات الاسرائيلية، وما يتعرض له المسجد الأقصى وكنيسة القيامة اللذين يجمعا الديانتين الاسلامية والمسيحية في وجه العدو الصهيوني.

وقدم الوفد للوزير بيرم هدية عبارة عن أيقونة السيد المسيح، عربون محبة وتقدير.

بدوره شكر الوزير بيرم الوفد على الأيقونة التي أكد انها "عزيزة على قلبه".