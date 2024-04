شكرا لقرائتكم خبر عن آفاد: خسائر زلزال توكات بتركيا طفيفة حتى الآن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ (آفاد)، إن خسائر الزلزال الذي ضرب منطقة سولوساراي بولاية توكات شمال تركيا مساء اليوم الخميس، طفيفة حتى الآن.

وأضافت: "حتى هذه اللحظة، تأثر منزل مكون من طابقين في يوزغات و5 حظائر في سولوساراي".

وضرب زلزال بقوة 6ر5 درجة منطقة سولوساراي بولاية توكات شمال تركيا مساء اليوم الخميس، حسبما أفادت

وقالت "أفاد" إن سكان ولايات سامسون ويوزغات وكانكيري وكوروم المجاورة شعروا بالزلزال، بحسب وكالة الأناضول التركية للأنباء.



زلزالان قويان

وضرب زلزالان بقوة 7ر7 درجة و6ر7 درجة على مقياسي ريختر جنوب شرق تركيا وشمال سوريا في السادس من فبراير العام الماضي، وتلتهما آلاف الهزات الأرضية.

وفي المجمل، لقي أكثر من 57 ألف شخص حتفهم في البلدين، وأصبح أكثر من مليوني شخص بلا مأوى في تركيا وحدها.