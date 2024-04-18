سانت ليفانت يغني من أجل غزة

القاهرة - كتب محمد نسيم - أعرب مغني الراب سانت ليفانت عن تضامنه مع الفلسطينيين في غزة أثناء حفله ضمن مهرجان كوتشيلا العالمي في مدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا الأمريكية، والذي يعد واحدا من أكبر المهرجانات الموسيقية في العالم.

وفي كلمته خلال الحفل، ذكر الفنان الفلسطيني الأصل أنه قضى طفولته في غزة، وقال: "آمل أن تكونوا جميعا على علم بالمذابح الوحشية التي يتعرض لها سكان غزة منذ ستة أشهر".

وأضاف: "يتعرض الشعب الفلسطيني لاحتلال وحشي منذ 75 عاما. لست وحدي هنا على هذا المسرح، بل العالم العربي كله".

وأشار مغني الراب المشهور إلى أن الشعب الفلسطيني سينهض مرة أخرى قائلًا: "نحن الفلسطينيين لا نعرف إلا المقاومة. سنعود وسنعيد بناء وطننا".

ولقيت كلمة الفنان في الحفل إقبالًا كبيرًا على الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي.

وظهرت في الفيديو الذي نشره الكثيرون بعد كلمة ليفانت الأعلام الفلسطينية وهتاف الحاضرين "فلسطين حرة".

يبلغ سانت ليفانت من العمر 23 عامًا، وهو مولود في القدس ، وقضى سنوات طفولته في غزة قبل أن يضطر للانتقال مع أسرته إلى العاصمة الأردنية عمان عام 2007.

أطلق ليفانت ألبومه الأول العام الماضي وأهداه لغزة.

المصدر : وكالات