التعليم تحسم دخول طلاب الثانوية العامة لجان الامتحانات بكتاب المدرسة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

كشف شادي زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، حقيقة دخول طلاب الثانوية العامة، لجان الامتحانات بكتاب المدرسة.

وقال زلطة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل الزوايا"، المذاع على قناة "أون": "لا حقيقة لدخول الطالب المدرسي بكتاب المدرسة لجان الامتحانات، بل سيدخل الطالب بكتيب المفاهيم، والذي يسلمه في نهاية الامتحان".

وتابع المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم: "امتحانات العام الحالي ينطبق عليها نفس معايير امتحانات العام الماضي وهي 85% منها أسئلة اختيار بين المتعدد، والـ15% أسئلة مقالية".

وواصل شادي زلطة: "لا تغيير في عدد الأسئلة أو طبيعتها ومواصفات التقسيمة للامتحانات، فلا داعي للقلق أو التوتر لأن عنصر المفاجأة غير موجود في امتحانات العام الحالي".

وأكد زلطة أن الأسئلة ستكون واضحة ولاتحتمل لأكثر من إجابة، لافتا إلى أن الوقت المخصص للإمتحانات سيكون كافيا لطبيعة وعدد أسئلة الامتحانات.