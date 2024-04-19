طقس ربيعي مع حرارة دون معدلاتها الموسمية خلال الأيام المقبلة

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في لبنان في نشرة الطقس المسائية ان يسيطر طقس ربيعي رطب ومتقلب نسبياً مع درجات حرارة دون معدلاتها الموسمية على لبنان والحوض الشرقي للمتوسّط خلال الأيام المقبلة حتى يوم الثلاثاء حيث تتأثر المنطقة بكتل هوائية حارة مصدرها شبه الجزيرة العربية تؤدي الى ارتفاع ملموس بدرجات الحرارة.

ولفتت الى ان معدل درجات الحرارة لشهر نيسان في بيروت بين ١٥ و ٢٤، في طرابلس بين ١٣ و٢٣، وفي زحلة بين ٩ و ٢٢ درجة.

الطقس المتوقع في لبنان:

الجمعة: غائم جزئياً الى غائم أحياناً مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة والتي تصبح دون معدلاتها الموسمية ، مع نسبة رطوبة مرتفعة حيث يتكون الضباب الكثيف على المرتفعات المتوسطة فتسوء معه الرؤية أحياناً، يتوقع تساقط أمطار خفيفة متفرقة وموحلة أحياناً اعتباراً من الظهر خاصة في المناطق الشمالية

السبت: غائم جزئياً الى غائم أحياناً بسحب مرتفعة مع ضباب على المرتفعات دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل وارتفاعها على الجبال و في الداخل.

الأحد: قليل الغيوم الى غائم جزئياً دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، يتوقع تساقط امطار خفيفة متفرقة خاصة في المناطق الشمالية اعتباراً من بعد الظهر.

الإثنين: قليل الغيوم اجمالاً مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة والتي تعود الى معدلاتها الموسمية مع بقاء ظهور الضباب على المرتفعات.