"غوغل" طردت 28 موظفًا لمشاركتهم في احتجاج ضد عقد مع الحكومة الإسرائيلية

كشف متحدّث باسم شركة "غوغل"، بحسب وكالة "فرانس برس"، أنّ "غوغل" طردت 28 موظّفًا من العاملين لديها، لمشاركتهم في اعتصام احتجاجًا على عقد مبرَم بين شركة التّكنولوجيا العملاقة والحكومة الإسرائيلية.
وأشار إلى أنّ "عددًا صغيرًا من الموظّفين أحدثوا اضطرابات" في بعض المواقع داخل مقر الشّركة"، معتبرًا أنّ هذه الاحتجاجات "جزء من حملة طويلة تقوم بها مجموعة من المنظّمات والأشخاص الّذين إلى حدّ كبير، لا يعملون لدى غوغل".
وأوضح المتحدّث أنّ "بعد رفضهم طلبات عدّة لمغادرة المبنى، تمّ الاتصال بجهات إنفاذ القانون لإخراجهم لضمان الأمان داخل المكاتب"، مؤكّدًا "أنّنا أنهينا حتّى الآن تحقيقات فرديّة أدّت إلى إنهاء عمل 28 موظّفًا، وسنواصل التّحقيق واتخاذ الإجراءات حسب الحاجة".
وكانت قد نَظّمت الاحتجاج الثّلثاء الماضي، مجموعة "لا تكنولوجيا لنظام فصل عنصري" الّتي تعارض منذ مدّة طويلة "مشروع نيمبوس"، وهو عقد مشترك بين "غوغل" و"أمازون" بقيمة 1,2 مليار دولار، لتوفير الخدمات السحابيّة للحكومة الإسرائيليّة. وحمل المعتصمون لافتات كُتب على إحداها "موظّفو غوغل ضدّ الإبادة الجماعيّة"، في إشارة إلى الاتهامات المتعلّقة بهجمات إسرائيل على قطاع غزة.
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