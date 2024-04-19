أردوغان: لعدم السماح لإسرائيل بإخفاء همجيتها في غزة ويجب بذل جهود إضافية لوقف المجازر

لفت الرّئيس التّركي ​رجب طيب أردوغان​، إلى أنّ "إحدى أكبر المجازر في القرن الماضي مستمرّة في ​غزة​ منذ 195 يومًا، ويجب علينا بذل مزيد من الجهود لوقفها"، مشيرًا إلى "أنّنا رأينا أنّ الدّول الغربيّة يمكنها الاعتراض بصوت واحد ضدّ الرّدّ الإيراني، ويتعيّن على الجهات الفاعلة نفسها أن تقول الآن ل​إسرائيل​ بصوت واحد: توقّفي".

وأكّد، في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيسة ​تنزانيا​ سامية صولحو حسن، في العاصمة التّركيّة أنقرة، "ضرورة التّوصّل إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النّار في غزة، واتخاذ خطوات فوريّة بعد ذلك لتنفيذ حلّ الدّولتين"، مشدّدًا على "ضرورة عدم إتاحة الفرصة لإسرائيل في محاولاتها خلط الأجندة وإخفاء همجيّتها في غزة".

وأوضح أردوغان أنّه استعرض مع رئيسة تنزانيا مجالات التّعاون بشكل شامل، وبحثا بالخطوات الممكن اتخاذها من أجل زيادة التّجارة والاستثمارات المتبادلة، مبيّنًا أنّ "حجم التّبادل التّجاري بين ​تركيا​ وتنزانيا كان 11 مليون دولار في عام 2003، ووصل إلى 345 مليون دولار عام 2023".

وركّز على أنّ "رغم هذا الارتفاع، فإن الأرقام لا تعكس إمكاناتنا الحقيقيّة. نحن متّفقون على ضرورة زيادة حجم التّبادل التّجاري بيننا إلى مليار دولار، وسنركّز جهودنا في هذا الاتجاه خلال الفترة المقبلة".