التلفزيون الإيراني: أصوات انفجارات في عدة مناطق ناجمة عن تصدي الدفاعات الجوية لبعض المسيرات الصغيرة

اعلن التلفزيون الإيراني أن "أصوات انفجارات في عدة مناطق ناجمة عن تصدي الدفاعات الجوية لبعض المسيرات الصغيرة"، مؤكدا ان "الدفاع الجوي استهدف عدة مسيرات صغيرة مجهولة في أجواء محافظة أصفهان وسط البلاد".

في وقت أكدت وكالة الأنباء الإيرانية أنه جرى تفعيل المضادات الدفاعية الجوية بمحافظة تبريز شمال غربي البلاد للتصدي لجسم مشبوه.

ونقلت وكالة تسنيم الايرانية عن مصدر مطلع تأكيده أن "المنشآت النووية بمحافظة أصفهان آمنة بالكامل ولم يسجل فيها أي حادث".