شركة الطيران "فلاي دبي" أعلنت إلغاء رحلاتها إلى إيران اليوم

أعلنت شركة الطيران "فلاي دبي" "إلغاء رحلاتها إلى إيران الجمعة بعد تلقيها مذكرة رسمية". واشارت الشركة في بيانن الى إنه "تنفيذا لمذكرة نوتام، ألغيت رحلاتنا إلى إيران اليوم"، مشيرة إلى "الإشعارات الصادرة عن هيئات الطيران المدني لإبلاغ شركات الطيران بوجود أي قيود أو مخاطر على الملاحة الجوية".

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