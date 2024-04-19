الخارجية السعودية: نأسف لفشل مجلس الأمن باعتماد قرار بقبول العضوية الكاملة لفلسطين بالأمم المتحدة

أعربت ​وزارة الخارجية السعودية​، عن أسف السعودية "لفشل ​مجلس الأمن الدولي​ في اعتماد مشروع قرار بقبول العضويّة الكاملة لدولة ​فلسطين​ في ​الأمم المتحدة​".

وأكّدت في بيان، أنّ "إعاقة قبول العضويّة الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة يُسهم في تكريس تعنّت الاحتلال الإسرائيلي، واستمرار انتهاكاته لقواعد القانون الدولي دون رادع، ولن يقرّب من السّلام المنشود".

وجدّدت الخارجيّة، مطالبة السّعوديّة بـ"اضطلاع ​المجتمع الدولي​ بمسؤوليّته تجاه وقف اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على المدنيّين في قطاع غزة، ودعم حقّ ​الشعب الفلسطيني​ في تقرير مصيره، وإقامة دولته الفلسطينيّة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشّرقيّة؛ وفقًا لمبادرة السّلام العربيّة والقرارات الدّوليّة ذات الصّلة".

وكانت قد استخدمت الولايات المتّحدة الأميركيّة حقّ النقض (الفيتو)، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، لمنع صدور قرار يفتح الباب أمام منح دولة فلسطين العضويّة الكاملة في الأمم المتّحدة.