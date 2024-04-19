جيروزاليم بوست: الهجوم الإسرائيلي على أصفهان نفذته طائرات بصواريخ بعيدة المدى

أشارت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية إلى أن الهجوم الإسرائيلي على أصفهان نفذته طائرات بصواريخ بعيدة المدى، ولم يكن بمسيرات أو صواريخ أرض جو.
وأفاد مصدر إسرائيلي، عبر الصحيفة، بأننا "استهدفنا قاعدة عسكرية قريبة من موقع نووي إيراني بأصفهان"، مشيراً إلى أن القاعدة المستهدفة في أصفهان خرجت منها مسيرات هاجمت إسرائيل.
ولفت إلى أن "الرسالة لإيران كانت واضحة وبإمكاننا ضرب مواقعهم النووية"، مشيراً إلى أن "هجومنا على أصفهان يوضح أن مواقع إيران النووية في خطر". وأضاف بالقول: "هاجمنا 9 أهداف في قاعدة جوية تابعة للحرس الثوري الإيراني".
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