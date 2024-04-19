إصابة جنديين إسرائيليين بجروح خلال اشتباك مع فلسطينيين في مخيم نور شمس بطولكرم

ياسر رشاد - القاهرة - أفادت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الجمعة، بإصابة جنديين في صفوف الجيش بجروح في اشتباك مع مسلحين فلسطينيين في مخيم نور شمس بطولكرم، شمال غربي الضفة الغربية.

وقالت الإذاعة الإسرائيلية إنه "خلال عملية للجيش الإسرائيلي في مخيم نور الشمس للاجئين أصيب مقاتلان بجروح طفيفة نتيجة شظايا خلال تبادل إطلاق النار مع المخربين".

وقالت وسائل فلسطينية إن القوات الإسرائيلية لا تزال تحاصر مخيم نور شمس منذ مساء أمس الخميس، وتفرض حظرا للتجول وسط تحليق طائرات الاستطلاع.

وكانت القوات الإسرائيلية اقتحمت المخيم ونشرت آلياتها على كافة المحاور المؤدية إليه، وأغلقت الشارع الرئيس المحاذي لمداخله، كما شرعت بعمليات تجريف وتخريب للبنية التحتية في شوارع المخيم.

مصر والأردن تأسفان من الفيتو الأمريكي.. وإسرائيل ترحب وتشكر الولايات المتحدة

بعد استخدام الولايات المتحدة الأمريكية حق النقض (الفيتو) ضد قرار يحظى بدعم واسع النطاق في الأمم المتحدة أمس الخميس كان من شأنه أن يمهد الطريق للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة لفلسطين، وهو الهدف الذي سعى إليه الفلسطينيون منذ فترة طويلة وعملت إسرائيل على منعه، أعربت مصر والأردن عن أسفها من عجز مجلس الأمن على منح فلسطين العضوية.

ووفقا لوكالة الأنباء الأمريكية " أسوشيتد برس"، قال نائب السفير الأمريكي روبرت وود لمجلس الأمن إن الفيتو لا يعكس معارضة إقامة دولة فلسطينية بل هو اعتراف بأن ذلك لن يأتي إلا من خلال المفاوضات المباشرة بين الطرفين.

ووفقا لبيان وزارة الخارجية المصرية الذي أُصدر مساء أمس عقب انتهاء اجتماع مجلس الأمن، أعربت مصر عن أسفها لعجز مجلس الأمن من إصدار قرار يمكن دولة فلسطين من الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وذلك في توقيت حرج تمر فيه القضية الفلسطينية بمفترق طرق يحتم على الدول تحمل مسئولياتها التاريخية باتخاذ موقف داعم للحقوق الفلسطينية وخلق أفق سياسي حقيقي لإعادة إطلاق عملية السلام بهدف التسوية النهائية للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين.

وشددت مصر أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية وإقرار عضويتها الكاملة بالأمم المتحدة هو حق أصيل للشعب الفلسطيني الذي عانى من الاحتلال الإسرائيلي على مدار أكثر من 70 عاما، وخطوة مهمة على مسار تنفيذ أحكام القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية المتعارف عليها لإرساء حل الدولتين، والحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وغير القابلة للتصرف، وشددت على حتمية تمكين الشعب الفلسطيني بصورة كاملة من ممارسة كافة حقوقه الشرعية.



