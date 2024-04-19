شكرا لقرائتكم خبر عن النواب يناقش التعديل الثامن لاتفاقية الأعمال الزراعية للتنمية الريفية الثلاثاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يناقش مجلس النواب، خلال جلسته العامة المزمع عقدها يوم الثلاثاء المقبل، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية، والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 50 لسنة 2024 بشأن الموافقة على التعديل الثامن لاتفاقية "الأعمال الزراعية للتنمية الريفية وزيادة الدخول" بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

ويهدف القرار إلى زيادة إنتاجية صغار المزارعين، تقوية الروابط بين صغار المزارعين وقنوات السوق الخاصة بسلاسل القيمة، زيادة الصادرات ومبيعات الإنتاج المحلى من المحاصيل البستانية والمصنعة، تعزيز البيئة المواتية السلاسل القيمة، وتحسين حالة التغذية للنساء والأطفال.

وذكرت اللجنة فى تقريرها، أنه ورد على الاتفاق الأساسى سالف الذكر عدة تعديلات جاءت على النحو الآتي:

التعديل الأول لاتفاقية منحة المساعدة الصادرة بمقتضى قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 469 لسنة 2015 ، والذى قضى بزيادة قيمة منحة المساعدة من 24.2 مليون دولار أمريكي إلى 49.2 مليون دولار أمريكي.

التعديل الثاني لاتفاقية منحة المساعدة الصادرة بمقتضى قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 103 لسنة 2018 ، والذى قضى بزيادة قيمة منحة المساعدة والتمويل الممنوح لمصر من 49.2 مليون دولار أمريكي إلى نحو 61.2 مليون دولار أمريكى لاستكمال تحقيق أهداف برامج مشروع المساعدة للتنمية الريفية وتعديل تاریخ سريان الاتفاق لاكتمال منحة المساعدة فى 30 من سبتمبر 2024.

التعديل الثالث لاتفاقية منحة المساعدة الصادرة بمقتضى قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 471 لسنة 2018 والذى قضى بزيادة قيمة منحة المساعدة من نحو 61.2 مليون دولار أمريكي إلى 64.672 مليون دولار أمريكي.

التعديل الرابع لاتفاقية منحة المساعدة الصادرة بمقتضى قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 641 لسنة 2019والذي قضى بزيادة قيمة منحة المساعدة من 64.672 مليون دولار أمريكي إلى 68.172 مليون دولار أمريكي.

التعديل الخامس لاتفاقية منحة المساعدة الصادرة بمقتضى قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 477 لسنة 2020، والذى قضى بزيادة قيمة منحة المساعدة من 68.172 مليون دولار أمريكي إلى 72.598.000 دولار أمريكي.

التعديل السادس لاتفاقية منحة المساعدة الصادرة بمقتضى قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 203 لسنة 2022، والذى قضى بزيادة قيمة منحة المساعدة من 72.598 مليون دولار أمريكي إلى 77.098 مليون دولار أمريكى لدعم برنامج الأعمال الزراعية للتنمية الريفية.

التعديل السابع لاتفاقية منحة المساعدة الصادرة بمقتضى قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 636 لسنة 2022 والذى قضى بزيادة قيمة منحة المساعدة من 77.098 إلى 124.098 مليون دولار أمريكي.

وبناء على ما سبق فقد وقع في سبتمبر 2023 التعديل الثامن لاتفاقية منحة المساعدة بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بشأن الأعمال الزراعية للتنمية الريفية وزيادة الدخول بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والذى يقضى بزيادة قيمة المساعدة بمبلغ 14.5 مليون دولار أمريكي ورفع سقف المساهمة الإجمالية للوكالة الأمريكية من 125.878.356 مليون دولار أمريكي إلى 138.598.000 مليون دولار أمريكى فى إطار رغبة الوكالة الأمريكية فى تقديم مساعدات جديدة لدعم الأمن الغذائي في مصر، وتدارك آثار الاضطرابات في سلسلة التوريد الزراعي وخاصة لمحصول القمح لتحسين إنتاجيته وتقليل الفاقد منه في مراحل ما بعد الحصاد.