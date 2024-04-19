نقابة المحررين نظمت ندوة عن الذكاء الاصطناعي وتحدياته وآفاقه في المشهد الاعلامي

نظمت نقابة محرري الصحافة اللبنانية ندوة "الذكاء الإصطناعي يعيد تشكيل المشهد الإعلامي.. تحديات وٱفاق".

وفي كلمة أمام طلاب كلية الإعلام في الجامعة اللبنانية، لفت نقيب المحررين جوزيف القصيفي الى أن "النقابة ستبقي التواصل قائمًا معهن ومعهم من خلال ندوات علمية مهنية تثقيفية، تواكب عملهم الٱكاديمي مع ٱساتذة محاضرين وهم الى جانب إختصاصهم الٱكاديمي هم صحافيون وصحافيات متميزون ومتميزات في عملهم الإعلامي، وهم حاضرون اليوم معنا في هذه الندوة العلمية التي نظتمها النقابة بإشراف عضو مجلس النقابة الزميلة يمنى الشكر غريب حول " الذكاء الإصطناعي".

وكانت مناسبة رد فيها المنتدون على اسئلة واستفهامات الطلاب، الذين اختاروا الإعلام إختصاصًا لهم، في وقت يحل الذكاء الإصطناعي مكان عدد من الصحافيين والإعلاميين.

وكانت مداخلات حول الموضوع للزملاء علي يوسف وواصف عواضة وسعيد غريب ولإليسار جعجع وهاني صافي ونتالي إقليموس.