قتيل فلسطيني وإصابة 4 جنود إسرائيليين خلال اشتباكات إثر اقتحام القوات الإسرائيلية مخيم نور شمس

اقتحمت القوات الإسرائيلية مخيم نور شمس في طولكرم في الضفة الغربية، وجرت اشتباكات أسفرت عن مقتل فلسطيني وإصابة 4 عسكريين إسرائيليين بينهم ضابط.
وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أنّ ضابطًا و3 جنود أصيبوا خلال عملية للجيش الإسرائيلي بمخيم نور شمس بطولكرم شمال غربي الضفة، فيما أقرّ الجيش الإسرائيلي بإصابة 3.
من جانبهما أفادت كتائب "شهداء الأقصى" في طولكرم و"سرايا القدس" في طولكرم، في بيانات منفصلة، عن خوض اشتباكات مع جنود إسرائيليين في مخيم نور شمس، وتحقيق إصابات.
كما قالت كتائب القسام في طولكرم إنها استهدفت آليات الاحتلال على مدخل مخيم طولكرم بعبوات ناسفة.
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