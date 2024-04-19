مجهولون سرقوا حذاء خالد ضاهر أثناء أدائه صلاة الجمعة وفرّوا به إلى جهة مجهولة

أقدم مجهولون على سرقة حذاء النائب السابق خالد ضاهر وفرّوا به إلى جهة مجهولة، حيث ظهر خالد ضاهر في فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي حافي القدمين وذلك بعد أدائه صلاة الجمعة في أحد الجوامع.

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