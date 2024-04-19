ستريدا جعجع عن "التيار الوطني الحر": لقد وصلتم إلى مكان معيب جدًا في انتهاج الشعبوية

ذكرت عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائبة ستريدا جعجع، أنّه "بعد انتهاء رئيس حزب "القوّات اللبنانيّة" سمير جعجع مؤتمره الصحافي أطلّت علينا أبواق "التيار الوطني الحر" من النائب ندى البستاني إلى النائب سيزار ابي خليل بمواقف كان بالأجدى لمطلقيها أن تكون مقرونة بأفعال وليس الكلام لمجرد الكلام واطلاق المواقف في الهواء والتي لا قيمة لها على الأرض".

ولفتت، في بيان، إلى أنّه "منذ اسبوع فقط، كان في قضاء كسروان 50000 نازحٍ، فهل يمكن للنائب البستاني أن تفيدنا بالخطوات التي قامت بها من أجل معالجة وتنظيم هذا الوجود، والاتصالات التي أجرتها مع رؤساء البلديات والإتحاد متابعةً للخطوات التي قامت بها؟".

وسألت جعجع "هل ممكن للنائب سيزار أبي خليل أن يطلعنا عما قام به من خطوات لتنظيم هذا الوجود في قضاء عاليه، والذي يبلغ حوالي ال 100 الف نازح سوري، لتفادي وقوع الجرائم كالتي وقعت في العزونيّة مؤخراً!؟".

وأضافت "أما بالنسبة لرئيس "التيار" النائب جبران باسيل، فأود في هذه المناسبة أن أتوجّه له بسؤال عما قام به في البترون من أجل معالجة وجود 40000 نازح في هذا القضاء، الذي مساحته الجغرافية تبلغ ثلاثة أضعاف مساحة قضاء بشري الذي يكون فيه في ذروة المواسم 1800 لاجئ، واذا ما ضربنا هذا العدد بثلاثة أضعاف، نسبة لمساحة البترون لوجدنا انه يجب ان يضم 5500 لاجئ لا اكثر، فما هي الخطوات التي قام بها النائب باسيل في مسقط رأسه بغية تخفيض الرقم من 40 الف إلى 5500!؟".

وقالت جعجع "لقد وصلتم إلى مكان معيب جداً في انتهاج الشعبوية واطلاق الكلام لمجرد الكلام. فأنتم منذ 2011 إلى يومنا هذا موجودون وبشكل فاعل ومؤثر في جميع الحكومات، وجل ما قمتم به هو اطلاق المواقف غير المقرونة باي افعال على ارض الواقع، فالى متى ستستمرون في الشعبوية!؟ الم تروا الى اين اوصلتكم واوصلت البلاد!؟".