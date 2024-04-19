أعلن "حزب الله"، في بيان، أنّه "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 5:10 من عصر يوم الجمعة 19-4-2024 تجمعًا لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانيّة المحتلّة بالأسلحة الصاروخية، وأصابوه إصابة مباشرة".
في بيان آخر، أعلن أنّه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 5:50 من عصر يوم الجمعة 19-4-2024 تجمعاً لجنود العدو الإسرائيلي في موقع بيّاض بليدا بقذائف المدفعيّة، وأصابوه إصابة مباشرة".
كانت هذه تفاصيل خبر "حزب الله": استهدفنا تجمُعَين لجنود العدو في موقع بيّاض بليدا ومحيط موقع رويسات العلم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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