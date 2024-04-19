"حزب الله": استهدفنا تجمُعَين لجنود العدو في موقع بيّاض بليدا ومحيط موقع رويسات العلم

أعلن "حزب الله"، في بيان، أنّه "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 5:10 من عصر يوم الجمعة 19-4-2024 تجمعًا لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانيّة المحتلّة بالأسلحة الصاروخية، وأصابوه إصابة مباشرة".

في بيان آخر، أعلن أنّه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 5:50 من عصر يوم الجمعة 19-4-2024 تجمعاً لجنود العدو الإسرائيلي في موقع بيّاض بليدا بقذائف المدفعيّة، وأصابوه إصابة مباشرة".