باكو: أرمينيا توافق على إعادة 4 قرى إلى سيادة أذربيجان

النزاع الأرميني الأذربيجاني

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأذربيجانية أيخان حجي زاده، اليوم الجمعة، إن أرمينيا وافقت على إعادة أربع قرى تقع ضمن نطاق حدودها إلى أذربيجان.وكتب حاجي زاده على موقع التواصل الاجتماعي إكس، أن القرى الأربع ظلت تحت سيطرة أرمينيا منذ أوائل التسعينيات، وأن عودتها تمثل "حدثا تاريخيا طال انتظاره".

العام الماضي، دعت أرمينيا مجلس الأمن الدولي إلى التدخل في الصراع حول إقليم ناجورنو قرة باغ، متهمة جارتها أذربيجان بارتكاب أعمال "تطهير عرقي ومذابح جماعية" ضد السكان الأرمن خلال الصراع في جنوبي القوقاز.

وأشارت إلى مقتل أكثر من 200 وأصابة 400 حتى الآن، من بينهم مدنيين ونساء وأطفال.