تراجع سعر الذهب في مصر بحلول تعاملات المساء

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

تراجع سعر الذهب اليوم الجمعة بحلول التعاملات المسائية، مقلصا مكاسبه خلال التعاملات مع تراجع سعر الجرام بنحو 5 جنيهات، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

أسعار الذهب اليوم

سجلت أسعار الذهب عيار 14 إلى 2170 جنيها للجرام.

وبلغ سعر الذهب عيار 18 إلى 2790 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 3255 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 24 إلى 3720 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب إلى 26040 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

هبط سعر الذهب عالميا إلى نحو 2378 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو جرام عيار 24)، خلال منتصف تعاملات اليوم الجمعة، بانخفاض بنسبة 0.03%، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

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