شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن جيش الاحتلال الإسرائيلي يحتجز جثامين 5 فلسطينيين بالضفة الغربية المحتلة والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

يحتجز جيش الاحتلال الإسرائيلي جثامين 5 فلسطينيين قتلهم خلال عمليته العسكرية المستمرة في مخيم نور شمس، بمدينة طولكرم، شمالي الضفة الغربية المحتلة، وفق ما ذكرته وسائل إعلام حكومية فلسطينية.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية “وفا” عن مصادر أمنية (لم تسمها) تأكيدها “استشهاد 5 شبان خلال العدوان الإسرائيلي المتواصل على مخيم نور شمس، لليوم الثالث على التوالي”.

وأوضحت المصادر أن “سلطات الاحتلال أبلغتهم باحتجاز جثامين كل من: علاء يوسف عبد الرحيم، وجعفر سليم خالد اعمر، وأحمد حسام محمد شحادة، وعمر صالح نايف أبو الرب، وعلي محمد علي عبد الله، دون أي معلومات عن ظروف استشهادهم”.

وذكرت الوكالة أنه “باستشهاد الشبان الخمسة، يرتفع عدد شهداء المخيم (منذ الخميس) إلى 7 شهداء، منهم الشهيد الطفل قيس فتحي نصر الله (15 عاما) الذي تم نقله أمس (الجمعة) إلى المستشفى، والشهيد سليم فيصل غنام (30 عاما)، وهو ما زال مسجى في أحد منازل المخيم”.

وبذلك يرتفع عدد الجثامين التي يحتجزها جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ عام 2015 إلى 253، استنادا إلى معطيات “الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء”.

من جهتها، قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان، إن طواقمها تحاول الوصول إلى إصابات بمخيم نور شمس، ولكن “قوات الاحتلال تمنعهم وتطلب منهم مغادرة المكان”.

وأعلنت الجمعية احتجاز جيش الاحتلال الإسرائيلي لطاقم إسعاف تابع لها بطولكرم. وأضافت أن قوات إسرائيلية تحتجز اثنين من طاقم الجمعية على مدخل مستشفى “ثابت ثابت” في طولكرم “خلال أدائهما لعملهما الإنساني”.

ووفق “وفا”، وصل إلى مستشفيي “الشهيد ثابت ثابت” الحكومي و”الإسراء التخصصي” بطولكرم “12 إصابة بالرصاص الحي والضرب المبرح”، إصاباتهم ما بين طفيفة ومتوسطة.

ولليوم الثالث على التوالي، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عملياته في مخيم نور شمس، بعد أن دفع في ساعات الصباح الأولى من السبت بمزيد من التعزيزات العسكرية إلى المدينة ومخيمها، وسط حملة اعتقالات بين الفلسطينيين. وفي وقت سابق السبت، قال رئيس لجنة الخدمات بمخيم نور شمس فيصل سلامة، للأناضول، إن المخيم يتعرض “لحصار أمني خانق ومشدد”.

وأشار إلى وصول “تعزيزات مستمرة بآليات وجرافات عسكرية” للمخيم. ولفت سلامة، إلى أنه يجري “قتل لشباب في بيوتهم بدم بارد، وتوقيف المئات والتحقيق معهم واعتقال العشرات، في ظل استمرار انقطاع خدمات المياه والكهرباء والاتصالات”.

ومساء الخميس، قالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي (رسمية) إن الأخير بدأ تنفيذ “عملية عسكرية واسعة النطاق” في مخيم نور شمس للاجئين، دون ذكر أي تفاصيل بشأن هدف العملية أو مدتها.

وبالتوازي مع حربه المتواصلة على غزة منذ 7 أكتوبر 2023، يصعّد جيش الاحتلال الإسرائيلي عمليات الاقتحام والاعتقال في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس المحتلة.

فيما تتواصل الحرب المدمرة على غزة مخلفة أكثر من 110 آلاف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، وفق بيانات فلسطينية وأممية. وتواصل إسرائيل هذه الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن بوقف إطلاق النار فورا، وكذلك رغم مثولها أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب “إبادة جماعية”.