انتشال جثث 50 فلسطينيًا دفتهم القوات الإسرائيلية بشكل جماعي داخل مجمع ناصر الطبي بخانيونس

أعلن الدفاع المدني في قطاع غزة، في بلاغ، "أننا انتشلنا جثث 50 شهيدًا كانت قوات الاحتلال دفنتهم بشكل جماعي داخل مجمع ناصر الطبي في خانيونس".

يأتي ذلك في وقت تستمر فيه الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول، وسط كارثة إنسانية وغذائية يعيشها القطاع.