حبس وغرامة.. "عشماوي" يكشف عقوبات مخالفة سعر ووزن الخبز الحر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت -داليا الظنيني:

قال الدكتور إيراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين، إنه تم الاتفاق مع شعبة المخابز لتنفيذ التعريفة الجديدة لأسعار الخبز الحر، مشددا على دور الأجهزة الرقابية في ضبط الأسواق وحال مخالفة التعريفة الجديدة يتم تحرير المحاضر وإحالة أصحابها للنيابة العامة.

ولفت عشماوي إلى أن عقوبات مخالفة قرار سعر ووزن الخبز الحر تصل إلى الحبس وغرامة تصل إلى 2 مليون جنيه مع غلق المخابز لكل من يتلاعب في وزن الرغيف وسعره.

وتابع أن حملة المقاطعة التي نفذها أهل بورسعيد، ساهمت في انخفاض أسعار السمك، مشددا على أن الحكومة تجري مراجعات دورية للاطمئنان على احتياطي السلع الاستراتيجية.