اليابان تحيي الذكرى السنوية الـ19 لحادث تحطم قطار أودى بحياة 107 أشخاص

ياسر رشاد - القاهرة - أحيت اليابان اليوم الخميس الذكرى السنوية ال19 لحادث تحطم قطار أودى بحياة 107 أشخاص في محافظة هيوجو بغرب البلاد.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) أن الحادث الذي أسفر أيضا عن إصابة 562 شخصا، وقع عام 2005 حينما خرج قطار ركاب على خط فوكوتشياما عن مساره عند منحنى، واصطدم بمبنى سكني في مدينة أماجاساكي.

وفي تمام الساعة التاسعة و18 دقيقة صباحا بالتوقيت المحلي، اصطف المواطنون على جانبي خط السكة الحديد عند موقع الحادث، ووقفوا دقيقة صمت حدادا على أرواح الضحايا.

وحضرت عائلات الضحايا والمصابون في الحادث ومسئولون من شركة سكك حديد غرب اليابان، المسئولة عن تشغيل وإدارة الخط، حفل تأبين في منشأة قريبة من موقع الحادث.

مقررة الأمم المتحدة تدعو إلى وقف الإبادة الجماعية للفلسطينيين ومحاسبة اسرائيل

دعت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلة، الدكتورة فرانشيسكا ألبانيز، إلى ضرورة إنهاء الحرب في غزة ووقف الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الفلسطينيين، وضرورة محاسبة اسرائيل على ما تقوم به من انتهاكات ومنع تصدير السلاح إلى اسرائيل ومساعدة الفلسطينيين.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته اليوم الخميس بالقاهرة ؛ لاطلاع الصحفيين على نتائج زيارتها إلى الأردن ومصر في الفترة من 15 إلى 25 أبريل، لرصد وضع الفلسطينيين في الأرض الفلسطينية المحتلة وتقديم تقرير عنه.

وقالت إنه لا يمكن للدول المجاورة وحدها مساعدة الفلسطينيين ويجب على الأمم المتحدة أن تتحمل مسؤوليتها في المساعدة الانسانية للفلسطينيين لتخفيف العبء على مصر والمصريين الذين قاموا بدور كبير في المساعدات.

وأضافت فرانشيسكا أنها قامت بجمع الأدلة وتسجيل المواقف التي ترصد الانتهاكات الإسرائيلية، من خلال زيارة مصر والأردن فقط حيث إن السلطات الإسرائيلية رفضت أن تقوم بالدخول إلى الأراضي الفلسطينية ، مؤكدة أنها ستقوم خلال الأيام القادمة بتقديم بتقرير شامل عما رأته من مجازر.

وقالت إنه للأسف ليس لديها سلطات لوقف المجازر، ولكنها تتقدم بالتوصيات اللازمة في هذا الصدد، ومن بينها ضرورة عدم الاستمرار في إفلات إسرائيل من المحاسبة، وهو الأمر الذي أدي إلى وقوع ما حدث في 7 أكتوبر.

وأدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية سماح شرطة الاحتلال الإسرائيلي للمستوطنين المتطرفين باقتحام المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، والقيام بممارسات استفزازية تنتهك حرمته، إضافة إلى فرض قيود على دخول المصلين للحرم القدسي الشريف، وبما يعد خرقاً للوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك الحرم القدسي الشريف، وانتهاكاً لحرمة الأماكن المقدسة.

وطالب الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د. سفيان القضاة إسرائيل ، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، بالكف عن جميع الممارسات والانتهاكات بحق المسجد الأقصى المبارك الحرم القدسي الشريف، واحترام حرمته، محذراً من استمرار هذه الانتهاكات.

وشدد القضاة ، في بيان اليوم الخميس،على ضرورة احترام سلطة إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية، بصفتها صاحبة الاختصاص الحصري، بإدارة شؤون المسجد الأقصى المبارك الحرم القدسي الشريف وتنظيم الدخول إليه.