كتلة "الاعتدال" زارت ميقاتي: وضعناه في أجواء مبادرتنا ونتائج جولاتنا وكان داعمًا ومشجعًا

أوضح النّائب ​سجيع عطية​، بعد لقاء نوّاب كتلة "الاعتدال الوطني"، رئيس حكومة تصريف الأعمال ​نجيب ميقاتي​ في السّراي الحكومي، أنّ "الاجتماع تناول مواضيع عدّة، ووضعنا ميقاتي في أجواء المبادرة الرّئاسيّة ونتائج جولاتنا، وكان داعمًا ومشجّعًا، وأكّد أهميّة المتابعة بها بزخم لأنّها مسؤوليّة وطنيّة"، مؤكّدًا أنّ "الكتلة لا تزال حاضرةً في كلّ إمكاناتها، ولامسنا كلّ العِقد الموجودة، وسيساعدنا ميقاتي بالتّعاون مع رئيس مجلس النّواب نبيه بري وباقي الأقطاب".

وأشار إلى "أنّنا عرضنا لثلاثة مواضيع، هي البناء ورخص البلديّات المعطاة للبناء وهي نحو 130 إلى 150 مترًا بحسب موافقة وزير الدّاخليّة، وهي تنسجم مع الشّيوع الموجود في مناطقنا وتداخل الملكيّة، وانسجامًا مع إمكانات المنطقة، وهذا خبر جدّ مهم. وبالتّعاون مع الزّملاء ووزير الدّاخليّة، إن شاء الله أن يكون هذا التّعميم بين أيدينا في الأسبوع المقبل".

ولفت عطيّة إلى أنّ "الموضوع الثّاني هو سلف اتحادات البلديّات، ونحن نعاني في موضوع النّفايات، ونحن مناطق صندوق بلديّاتها ضعيف جدًّا. بعد التّمديد للبلديّات، هناك حاجة كبيرة لتغذية صندوق البلديّات ورفع همّ النّفايات عنّا"، مبيّنًا أنّ "لدينا مكبًّا ومعملًا طالبنا بتشغيلهما، وبدعم منطقة ​عكار​ كباقي المناطق، ولقد اتصل ميقاتي بوزير الماليّة لمتابعة هذا الأمر".

وذكر أنّ "الموضوع الثّالث هو موضوع الأشغال، والصّيانة هي للطرقات المؤهّلة، ونحن في عكار معدمون ولا طرقات نصل إليها. لذلك تمنّينا على وزارة الأشغال تأهيل الطّرقات السيّئة، وسنتابع هذا الأمر مع الوزارة، وسندعو الوزير إلى عكار"، شاكرًا ميقاتي على "دعمه الدّائم لمنطقة عكار".

والنّواب الّذين زاروا ميقاتي، هم: أحمد الخير، وليد البعريني، محمد سليمان، سجيع عطية، عبد العزيز الصمد وأحمد رستم.