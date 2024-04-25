مكية أعلن إضافة بند جديد على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء غدا

أعلن الأمين لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية، إضافة بند جديد الى جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء التي ستعقد في الرابعة من عصر غد الجمعة، في السراي الحكومي، يرمي الى اصدار القانونين اللذين اقرهما مجلس النواب في جلسته التشريعية اليوم، وذلك وكالة عن رئيس الجمهورية.

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