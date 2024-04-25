جنبلاط بحث مع وفد من "حزب الله" في أزمة النزوح السوري

استقبل الرئيس السابق للحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط في كليمنصو، وفدا من "حزب الله" ضم كل من المعاون السياسي للأمين العام للحزب حسين الخليل ومسؤول وحدة الإرتباط والتنسيق وفيق صفا، بحضور النائبين وائل أبو فاعور وهادي أبو الحسن.
خلال اللقاء، تم البحث في "آخر المستجدات السياسية المحلية والإقليمية، لا سيما التطورات الميدانية في الجنوب واستمرار العدوان الإسرائيلي على لبنان". كما تم البحث في "أزمة النزوح السوري وكيفية الوصول إلى موقف لبناني موحد من هذه الأزمة".
وكانت مناسبة لإطلاع وفد الحزب على "الورقة التي أعدّها الحزب التقدمي الإشتراكي في هذا الخصوص وتتضمن أفكارا عملية محددة ستعرض على مختلف القوى السياسية، اعتبارا من الأسبوع المقبل".
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