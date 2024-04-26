الاثنين المقبل.. حزب المؤتمر يعقد صالونًا سياسيًا لمناقشة الإدارة المحلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمرو صالح:

ينظم حزب المؤتمر الإثنين المقبل، الصالون السياسي الخامس لعام 2024، تحت عنوان "الحكم المحلي والإدارة المحلية أهمية وضرورة".

وقال مقرر الصالون السياسي للمؤتمر ونائب رئيس الحزب الدكتور مجدي المرشد، إن الصالون السياسي يأتي في إطار انفتاح حزب المؤتمر على نظرائه من الأحزاب السياسية والخبراء والمتخصصين للتشاور وتقديم الرؤى والتصورات حول القضايا التي تهم الشارع السياسي، والتي من بينها ملف الإدارة المحلية.

ويشارك في الصالون النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عضو الهيئة العليا لحزب مستقبل وطن، والنائب محمد صلاح أبو هميلة، أمين عام حزب الشعب الجمهوري، والدكتور محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان، نائب رئيس حزب الحرية المصري، واللواء دكتور رضا فرحات نائب رئيس حزب المؤتمر.