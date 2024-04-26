في صحف اليوم: ملف الجنوب في يد الأميركي والجانب الفرنسي يبحث عن دور

اشارت صحيفة "نداء الوطن" الى انه قبل وصول وزير خارجية فرنسا ستيفان سيجورنيه إلى لبنان في نهاية الأسبوع، تابع رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي مع السفير الفرنسي هيرفي ماغرو الاقتراحات الفرنسية لمعالجة الوضع في جنوب لبنان. وعلمت "نداء الوطن" من مصادر دبلوماسية أن هذه الاقتراحات تتضمن تنفيذ القرار 1701 ضمن سلة متكاملة بينها الذهاب الى "الخيار الثالث" في انتخاب رئيس الجمهورية.

وأفادت مصادر حكومية أن الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين "أبدى استعداده للعودة الى لبنان قبل سريان الهدنة في حال قبول لبنان بفصل جبهة الجنوب عن غزة".

وفي السايق، علمت صحيفة "الجمهورية" من مصادر الثنائي الشيعي ان الورقة الفرنسية في صيغتها المعدّلة لم تسلّم بعد، ولم يتطلع احد على بنودها إلا مما نقله ميقاتي وما تردّد عبر القنوات الدبلوماسية، والورقة سيحملها وزير الخارجية الفرنسي معه إلى بيروت نهاية الأسبوع. واستبعدت المصادر ان يبدأ البحث فيها جدياً لأنّ الموقف اصبح اكثر من واضح ومُعلن: لا نقاش ولا بحث في أي تسوية في الجنوب قبل وقف إطلاق النار في غزة. ونقطة انتهى. غير انّ اللاعب الفرنسي هو لاعب هامشي، تقول المصادر، لأنّ المفاوض الأساسي في ورقة الجنوب هو الاميركي وموفده اموس هوكشتاين.