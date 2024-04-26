المرتضى من بلدية طرابلس: مرحلة الانقسام والتجاذب رحلت ولن تعود ونستبشر بمرحلة جديدة تجلب الخير للمدينة

أشار وزير الثّقافة في حكومة تصريف الأعمال محمد وسام المرتضى، بعد زيارته بلدية طرابلس، حيث عقد اجتماعًا مطوّلًا مع رئيسها رياض يمق، إلى "أنّنا نعشق طرابلس ونستشرف لها أدوارًا وطنيّةً ودوليّةً متميّزةً، ونؤمن بأنّ لمجلسها البلدي دورًا أساسيًّا في تغيير واقعها نحو الأفضل، والسّير بها قدمًا نحو مستقبل زاهر".

وأكّد "أنّني على ثقة بأنّه بحكمة يمق والرّئيس السّابق للبلديّة أحمد قمرالدين والأعضاء جميعًا، سيؤدّي هذا المجلس في المرحلة المقبلة أدوارًا إيجابيّةً خدمةً للمدينة واهلها. فالمجلس البلدي برمّته واعٍ لدقّة المرحلة، لا سيّما أنّ مجلس النواب قرّر التّمديد للمجالس البلدية".

ولفت المرتضى إلى "أنّني لمست من اللّقاء أن هذا المجلس البلدي في طرابلس سيكون من أكثر المجالس البلدية في الجمهورية اللبنانية تعاونا من أجل تحقيق الفرق في هذه الظروف الصعبة فمرحلة الانقسام والتجاذب رحلت ولن تعود ونستبشر بمرحلة جديدة تجلب الخير الى طرابلس واهلها ووزارة ووزير الثقافة سيكونان في خدمة المجلس البلدي وعلى جاهزية تامة للتعاون معه في المجالات كافة".

تابع: "المدينة تختزن موروثاً استثنائياً ومقدّرات عظيمة وهي تعاني من اهمال وحرمان وحصار مزمنين أضرّوا بالمدينة وأهلها لكن حرموا بالدرجة الأولى بقية اللبنانيين من ان يستفيدوا مما في طرابلس من امكانيات مهولة على المستويات كافة. ونحن نريد من الحراك الثقافي الاستثنائي بكمّه ونوعه الذي نقوم به مع فعاليات المدينة ان نسلّط الضوء على اهميتها وفرادتها والخير المحمول فيها".

ختم: "بميزانية صفر وبدون تمويل، سوف نصنع المستحيل. واعتمادنا على قدرات هائلة لدى الشباب الطرابلسي وعلى روحيتهم العالية وايمانهم بمدينتهم وحبهم لها".