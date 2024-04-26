كشف استطلاع حديث للرأي أن 53 بالمئة من الأميركيين لديهم ثقة ضئيلة أو معدومة في قدرة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو على قيادة ملف الشؤون الخارجية بالشكل الصحيح، بما في ذلك 25 بالمئة لا يثقون به على الإطلاق.
وحسب الاستطلاع، الذي أجراه مركز "بيو" الأميركي للأبحاث، فإن 21 بالمئة من الأميركيين قالوا إن لديهم "بعض الثقة" في نتانياهو، و9 بالمئة قالوا إن لديهم ثقة كبيرة به، بينما أشار 15 بالمئة من المشاركين في الاستطلاع إلى أنهم "لم يسمعوا عنه قط".
وحسب الاستطلاع، فإن احتمال كون الأميركيين الأكبر سنا يحملون آراء إيجابية تجاه نتانياهو كان أكبر بكثير من الشباب.
تجدر الإشارة إلى مركز "بيو" قام باستطلاعه على عينة من 3600 أميركي، في الفترة من 1 إلى 7 نيسان الحالي.
كانت هذه تفاصيل خبر إستطلاع رأي لمركز "بيو" الأميركي: 53 بالمئة من الأميركيين لديهم ثقة ضئيلة أو معدومة بنتانياهو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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