الأهرام: جيش مصر سيبقى بالمرصاد لأي محاولة للمساس بتراب سيناء

ركزت صحيفة "الأهرام" المصرية على كلمة الرئيس عبد افتاح السيسي، خلال الإحتفال بالعيد الثاني والأربعين لتحرير سيناء، حيث أكد أن قصة كفاح المصريين من أجل سيناء ملحمة أكدت إصرار المصريين على حفظ حقوق الوطن، وعدم التفريط في شبر واحد منه.

وأوضحت أنه من هنا تعمل مصر حالياً، بكل السبل لإيجاد حل للأزمة في غزة، وصولاً إلى وقف إطلاق النار والعودة إلى مفاوضات السلام، لتحقيق الدولة الفلسطينية المستقلة، على حدود ماقبل 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وأشارت إلى أن التاريخ المصري شهد مئات المعارك للدفاع عن سيناء، مضيفة: "ليعلم كل طامع أو مغامر، أن جيش مصر الوطني سوف يبقى دائما بالمرصاد لأي محاولة للمساس بتراب سيناء".