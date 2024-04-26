شميطلي أجرى جولة من المشاورات السياسية في وزارة الخارجية الصينية

أجرى الامين العام لوزارة الخارجية والمغتربين السفير هاني شميطلي والوفد المرافق، جولة من المشاورات السياسية المعمقة في وزارة الخارجية الصينية في بكين، مع نظيره الصيني نائب وزير الخارجية دانغ لي، وتناول البحث كيفية الارتقاء بالعلاقات الثنائية الى مستوى متقدم من التعاون في المجالات الحيوية العديدة، كما تم التركيز على نهج المزاوجة بين تقوية مؤسسات الدولة وإصلاحها لتكون المنتجة للسياسات العامة الناجعة، وسلوك مسار تنموي يشكل رافعة للنهوض الاقتصادي والاجتماعي.

يشار إلى أن وفد لبنان ضم سفيرة لبنان لدى الصين ميليا جبور والسكرتير الاول في السفارة منصور شيا والديبلوماسيين العاملين في الادارة المركزية حمزة جمول وطنوس القبعيتي.