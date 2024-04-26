شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن استقالة متحدثة باسم الخارجية الأمريكية اعتراضا على سياسة واشنطن تجاه الحرب في غزة والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - استقالت المتحدثة الناطقة بالعربية باسم وزارة الخارجية الأميركية هالة غريط، اعتراضا على سياسة واشنطن تجاه الحرب في غزة، في ثالث استقالة على الأقل من الوزارة بسبب هذه القضية.

وحسب الموقع الإلكتروني للوزارة، كانت هالة أيضا نائبة مدير المركز الإعلامي الإقليمي في دبي، وانضمت إلى وزارة الخارجية منذ نحو عقدين كمسؤولة سياسية وحقوقية.

وكتبت هالة على موقع “لينكد إن”: “استقلت في أبريل 2024 بعد 18 عاما من الخدمة المتميزة، اعتراضا على سياسة الولايات المتحدة في غزة”.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية، عند سؤاله عن الاستقالة في مؤتمر صحفي، الخميس، إن الوزارة لديها قنوات لموظفيها لتبادل وجهات النظر عندما لا تتفق مع سياسات الحكومة.