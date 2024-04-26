أبدى رئيس "المجلس الأرثوذكسي اللبناني" روبير الأبيض، استياءه من التّمديد للبلديّات، خلال الجلسة التّشريعيّة في مجلس النّواب أمس، لافتًا إلى أنّ "البعض يسعى إلى السّيطرة بالقوّة على الوطن والمواطنين، والحمدالله لدينا مؤسّسة عسكريّة نظيفة بعيدة عن كلّ هذه الصّراعات السّياسيّة والعنصريّة".
وتوجّه في بيان، إلى السّياسيّين سائلًا: "أتريدون فعلًا تقسيم الدّولة إلى مجموعات طائفيّة؟"، مشيرًا إلى أنّ "كلّ فريق يسعى إلى ابتلاع الدّولة ومقدّراتها بمساعدة الدّول الإقليميّة والخارجيّة؟ أمّا نحن فنرفض هذا الكلام ونرفض سيطرة فريق على آخر، ونخاف العودة إلى عام 1975، وكأنّهم يعيدون إلى الوراء زمن الحرب الطّائفيّة والأهلّية".
وشدّد الأبيض على أنّه "إذا كنتم تريدون فعلًا إنقاذ لبنان، فلا سبيل إلى ذلك إلّا بالوحدة الوطنيّة والعودة إلى المؤسّسات والنّظام الدّاخلي والدستور مع كثير من التّنازلات، وبعيدًا من المراهنات الخارجيّة والإقليميّة، وإنجاز الاستحقاق الرّئاسي بعيدًا من كلّ التكتّلات".
كانت هذه تفاصيل خبر المجلس الأرثوذكسي: مستاؤون من التمديد للبلديات وإنقاذ لبنان يكون بالوحدة الوطنية وانتخاب رئيس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.