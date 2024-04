الاتحاد الأفريقي "قلق للغاية" بشأن التوترات في شمال إثيوبيا

ياسر رشاد - القاهرة - أعرب الاتحاد الأفريقي، عن قلقه العميق إزاء تصاعد التوترات بين المجتمعات المحلية في منطقة متنازع عليها في شمال إثيوبيا.

وقد نزح أكثر من 50,000 شخص بسبب اشتباكات هذا الشهر في بلدة ألاماتا ورايا ألاماتا وزاتا وأوفلا - وكلها جزء من منطقة متنازع عليها تطالب بها منطقة تيغراي ومنطقة أمهرة المجاورة.

كانت المنطقة تحت إدارة تيغراي حتى اندلعت الحرب بين الحكومة الفيدرالية وقوات تيغراي في عام 2020. ومنذ ذلك الحين، استولت قوات أمهرة، التي قاتلت إلى جانب الجيش الاتحادي خلال الحرب، على المناطق.

طبقًا لـ بيان،

Statement of the Chairperson of the African Union Commission on the situation in Ethiopia : https://t.co/wYGvpmj6cl pic.twitter.com/hgFzr66IOR