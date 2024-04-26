ثابو مبيكي يتعهد بتخليص حزب المؤتمر الوطني الأفريقي من "التفاح الفاسد"

ياسر رشاد - القاهرة - تعهد رئيس جنوب أفريقيا السابق ثابو مبيكي، بإزالة "التفاح الفاسد واللصوص"، من حزب المؤتمر الوطني الأفريقي الحاكم.

رئيس جنوب أفريقيا السابق ثابو مبيكي

وكان الرجل البالغ من العمر 81 عاما في الحملة الانتخابية لحزب المؤتمر الوطني الأفريقي لأول مرة قبل الانتخابات في مايو.

وتعهد بالحكم أمام حشود مبتهجة في سويتو في الوقت الذي يواجه فيه الحزب الذي يحكم البلاد منذ نهاية حكم الأقلية البيضاء في عام 1994 مزاعم بالفساد وسوء الإدارة.

وفي الأسبوع الماضي، توجه محتجون من سويتو إلى طريق سريع رئيسي للتعبير عن غضبهم من نقص الخدمات الأساسية في البلدة الواقعة خارج جوهانسبرج والتي شهدت اضطرابات مدنية واسعة النطاق خلال الفصل العنصري.

وأغلق المتظاهرون طريقا سريعا رئيسيا بالأنقاض وأحرقوا الإطارات ورشقوا سائقي السيارات بالحجارة للتعبير عن غضبهم.

يشعر العديد من مواطني جنوب إفريقيا بخيبة الأمل والإحباط من حزب المؤتمر الوطني الأفريقي.

الحزب الذي شهد نيلسون مانديلا يصبح أول رئيس منتخب ديمقراطيا في البلاد قبل 30 عاما ، مع ما يقرب من 63 ٪ من الأصوات ، يمكن أن يفقد أغلبيته البرلمانية ، وفقا لاستطلاعات الرأي.

ويتحدث مبيكي، الذي شغل منصب الرئيس من عام 1999 حتى عام 2008، بصراحة في مسائل الحكم، ولم يكن خائفا من انتقاد حزب المؤتمر الوطني الأفريقي وزعيمه الحالي سيريل رامافوزا علنا.

لكنه قال وهو يرتدي شعارات حزب المؤتمر الوطني الأفريقي الكاملة إنه شعر أنه لا يزال حزبا للناس ، ويحتاج فقط إلى "إصلاح".

وفي كلمته أمام الحشود باللغتين الخوسية والإنجليزية، أقر بالقضايا التي تواجه حزب المؤتمر الوطني الأفريقي: "داخل حزب المؤتمر الوطني الأفريقي هناك تفاح فاسد ولصوص فاسدون.

"اللصوص الذين يرتدون قميصا مثل هذا" ، قال مشيرا إلى قميصه. "نحن بحاجة إلى التخلص منهم حتى يكون هذا الحزب هو الحزب الذي تعرفه.

"أعدك أنه عندما أقول صوت لحزب المؤتمر الوطني الأفريقي ، أعدك بأننا سنصلح حزب المؤتمر الوطني الأفريقي."

وتتعرض أغلبية حزب المؤتمر الوطني الأفريقي للتهديد بسبب تزايد شعبية الأحزاب الصغيرة مثل مقاتلي الحرية الاقتصادية (EFF) - الذين يتمتعون بشعبية بين الشباب - وحزب uMkhonto weSizwe الجديد (MK) ، بقيادة خليفة السيد مبيكي جاكوب زوما.

وأجبر زوما على التنحي عن منصبه كرئيس في عام 2018 بسبب مزاعم الفساد. وقبل ثلاث سنوات، حكم عليه بالسجن لمدة 15 شهرا لعدم إدلائه بشهادته في تحقيق في هذه المزاعم، على الرغم من أنه قضى ثلاثة أشهر فقط لأسباب طبية.

وقد أدى ذلك إلى انقسامات واقتتال داخلي داخل حزب المؤتمر الوطني الأفريقي.

وتم تعليق عضوية زوما في الحزب في يناير/كانون الثاني بعد أن أعلن أنه سيخوض حملة انتخابية لصالح عضو الكنيست.