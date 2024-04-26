إعلام أميركي: إطلاق سراح المعتقلين من جامعتَي أوستن وإيموري إثر الاحتجاجات الداعمة لغزة

أفادت شبكة "سي إن إن" بأنّ "المدعية العامة لمقاطعة ترافيس الأميركية أسقطت جميع التهم ضد المتظاهرين في حرم جامعة أوستن في تكساس"، وذلك في احتجاجات طلابية دعمًا لغزة وتنديدًا بالحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وذكرت المدعية أنّ "قضايا المعتقلين بتهم التعدي على ممتلكات الغير تفتقر لأدلة كافية".

إلى ذلك، كشفت الشبكة أنّ "قاضية محكمة مقاطعة ديكالب الأميركية أمرت بإطلاق سراح جميع الطلبة والمدرسين المعتقلين من جامعة إيموري".