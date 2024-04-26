المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي: نرفض أي عملية عسكرية اسرائيلية برية في رفع

ياسر رشاد - القاهرة - قال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي لويس ميجيل ، إن الوضع الإنساني في غزة خلال الشهور الماضية يتجاوز الكارثة.

وأضاف المتحدث الأوروبي في اتصال عن طريق منصة (زووم) مع قناة النيل للاخبار مساء اليوم الجمعة- أنه يجب إنهاء هذا الصراع من اجل انهاء معاناة المدنيين، وأن الاتحاد الأوروبي يسعى لإنهاء هذا الصراع في أقرب وقت ممكن .

وأكد أن الاتحاد الأوروبي بكل مؤسساته يعمل على ارسال المساعدات للمحتاجين في غزة ، وأنه ينبغي أيضا المضي قدما في حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية، موضحا أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار بالمنطقة.

وردا على سؤال حول اتفاق جميع الدول متفقة حول وقف اطلاق النار، قال ميجيل إن جميع الدول الاوروبية تسعى إلى وقف إطلاق النار في غزة، وإن الموقف الاوروبي تطور بسبب سعي رئيس الاتحاد الاوروبي بوريل في اقناع الدول الاوروبية بوقف إطلاق النار والمطلوب هو حشد دولي من أجل ذلك.

وأكد المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي على دعم الوكالات الدولية بما فيها الأونروا خاصة وذلك من أجل استمرار وصول المساعدات إلى المحتاجين في غزة.

واختتم حديثه قائلا إن هناك موقفا موحدا حول ضرورة عدم القيام بعملية عسكرية إسرائيلية برية في رفح لان هذا سيؤدي إلى كارثة انسانية.

و أفادت فضائية القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها، نقلاً عن هيئة البث الإسرائيلية أن المؤسسة الأمنية ومعظم القيادة السياسية تؤيد الاقتراح المصري بشأن غزة.. ونتنياهو غير موافق.

وهدد وزير مالية الاحتلال الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بترك الحكومة الإسرائيلية حال موافقته على المبادرة المصرية، وفقا لـ "القاهرة الإخبارية".

وقال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، إن المبادرة المصرية تشكل خنوعا إسرائيليا خطيرا وانتصارا كارثيا لحماس.

ومن جهة أخري، أوضح بير لودهامار، مسؤول الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام، أن الحرب خلفت ما يقدر بنحو 37 مليون طن من الحطام، في القطاع ذي الكثافة السكانية العالية، "أي ما يقرب من 300 كيلوغرام من الحطام لكل متر مربع".

وأضاف في مؤتمر صحفي في جنيف، أنه على الرغم من استحالة تحديد العدد الدقيق للذخائر غير المنفجرة التي عُثر عليها في غزة، إلا أنه يتوقع أن يستغرق الأمر 14 عاماً في ظل ظروف معينة، لإزالة الأنقاض والمباني المدمرة.

وقال: "نحن نعلم أنه عادة ما يكون هناك معدل فشل يصل إلى 10 في المئة على الأقل من الذخائر البرية التي تُطلق وتفشل في أداء وظيفتها".